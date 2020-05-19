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В России коронавирусом заразились почти 300 тысяч человек

19 мая, 14:18

Станислав Кожемякин

РФ продолжает прочно удерживать второе место в мире по распространению эпидемии

В России, где ранее ввели новые ограничения из-за коронавируса, обнаружили еще 9 263 новых заболевших за сутки, что на 337 больше, чем накануне.

Таким образом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РФ, за все время количество зараженных в стране достигло 299 941 человека. По этому показателю Россия сохраняет второе место в мире, уступая лишь США, где уже более 1,5 млн инфицированных.

В то же время, 18 мая 3 545 новых заболевших были обнаружены в Москве, и теперь общее число диагнозов в российской столице выросло до 149 607.

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Кроме того, за этот день скончались 115 пациентов с COVID-19, а победили болезнь – 5921. Совокупное же количество жертв и выздоровевших достигает 2837 и 76 130 соответственно.

Напомним, ранее российские и западные журналисты выяснили, что Кремль искусственно занижает количество жертв коронавирусной эпидемии – их просто не учитывают в статистике или пишут в причины смерти другие диагнозы, а не COVID-19.

Кроме того, в России врачи столкнулись с нетипичным течением заболевания COVID-19 у пациентов – у двух человек было диагностировано воспаление брюшины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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