Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

В России случилось новое опасное ЧП с самолетом

30 августа, 12:52

Птицы снова стали причиной аварии с лайнером "Уральских авиалиний"

Airbus A319 "Уральских авиалиний"

Airbus A319 "Уральских авиалиний" / Фото: Flickr

Спустя неделю после опасного ЧП с самолетом российской авиакомпании "Уральские авиалинии" в Геленджике, еще с одним лайнером авиаперевозчика случилась авария.

Инцидент произошел в Екатеринбурге, где совершил экстренную посадку рейс Airbus A321, летевший из Санкт-Петербурга в таджикский Худжанд. На борту воздушного судна находились 193 пассажира, включая 22 детей.

"Самолет совершил вынужденную посадку в (аэропорту – ред.) "Кольцово". Посадка прошла благополучно. В настоящий момент воздушное судно осмотрено, повреждений нет", — сообщил авиаперевозчик 30 августа.

Реклама

После вылета из петербургского аэропорта "Пулково" командир борта доложил о возможном повреждении колеса шасси в результате столкновения с птицами.

Как подтвердили в транспортной прокуратуре Свердловской области РФ, причиной инцидента стало то, что при взлете в Петербурге самолет столкнулся со стаей птиц, останки которых были обнаружены в шасси.

В тренде
Евровидение 2020: названы даты проведения конкурса
Когда состоится Евровидение 2020

По факту случившегося начата проверка.

Напомним, на прошлой неделе самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в международном аэропорту Сочи из-за технических неполадок.

Кроме того, в этом месяце летевший из Москвы в оккупированный Симферополь лайнер этой же авиакомпании совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия самолет Санкт-Петербург лайнер екатеринбург Airbus-321

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте Турции
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте ТурцииДругие страны
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика
Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану
Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану "новейший" Су-57 и стал посмешищем в сетиРоссия
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилиюFun
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и Путина
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и ПутинаРоссия
Россия нашла
Россия нашла "союзника" в деле о сбитом на Донбассе "Боинге"Россия

Новости партнеров

Loading...