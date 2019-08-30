В России случилось новое опасное ЧП с самолетом

Спустя неделю после опасного ЧП с самолетом российской авиакомпании "Уральские авиалинии" в Геленджике, еще с одним лайнером авиаперевозчика случилась авария.
Инцидент произошел в Екатеринбурге, где совершил экстренную посадку рейс Airbus A321, летевший из Санкт-Петербурга в таджикский Худжанд. На борту воздушного судна находились 193 пассажира, включая 22 детей.
"Самолет совершил вынужденную посадку в (аэропорту – ред.) "Кольцово". Посадка прошла благополучно. В настоящий момент воздушное судно осмотрено, повреждений нет", — сообщил авиаперевозчик 30 августа.
После вылета из петербургского аэропорта "Пулково" командир борта доложил о возможном повреждении колеса шасси в результате столкновения с птицами.
Как подтвердили в транспортной прокуратуре Свердловской области РФ, причиной инцидента стало то, что при взлете в Петербурге самолет столкнулся со стаей птиц, останки которых были обнаружены в шасси.
По факту случившегося начата проверка.
Напомним, на прошлой неделе самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в международном аэропорту Сочи из-за технических неполадок.
Кроме того, в этом месяце летевший из Москвы в оккупированный Симферополь лайнер этой же авиакомпании совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.
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