В России машина провалилась в кипяток: два человека свалились заживо

В Пензе яма с кипятком "поглотила" легковушку

В России, где ранее случилось крупное ДТП с восемью погибшими, легковой автомобиль посреди бела дня провалился под асфальт и оказался в яме с кипятком. Инцидент произошел 19 ноября в городе Пенза.

Российские СМИ сообщают разные обстоятельства случившегося. Источники в ГИБДД утверждают, что провал грунта образовался на проезжей части, тогда как по данным МЧС РФ машина провалилась на стоянке у магазина.

Чтобы достать автомобиль из ямы, пришлось использовать подъемный кран.

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Фото: twitter.com/the_lentach

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Очевидцы в соцсетях сообщают, что в месте провала проходят тепловые сети, и автомобиль провалился в яму с кипятком. На фотографиях с места происшествия видно, как из провала идет пар.

В результате случившегося погибли два человека. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в этом месяце похожий инцидент произошел в центре Киева, где в результате прорыва теплотрассы улицу полностью залило кипятком, а также образовался провал, в который провалилась легковушка.

А в прошлом году в России два ребенка утонули в яме, которую вырыли сотрудники ЖКХ в Новосибирской области.

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