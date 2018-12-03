В России наградят пограничников, которые взяли в плен украинских моряков

Госдума занялась подготовкой законопроекта о представлении к награде силовиков, которые напали на украинские корабли

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект о награждении пограничников из числа ФСБ и Черноморского флота РФ, которые напали на украинские корабли и захватили 24 моряка, которые сейчас находятся в СИЗО.

Спикер нижней палаты российского парламента утверждает, что российские военные "выполнили все международные нормы и правила" и "мужественно защитили" границы РФ.

"Мы поручили комитету по безопасности и борьбе с коррупцией рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и защите законности", – заявил Володин 3 декабря.

По его словам, председатель комитета Василий Пискарев внесет предложения о награждении пограничников 5 декабря.

Напомним, что от члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиевой стало известно, что украинских моряков разделили по двум СИЗО.

Как мы уже писали, Николай Полозов, адвокат капитана 2-го ранга катера "Бердянск" Дениса Гриценко, заявил, что адвокаты и украинские консулы пока не могут посетить моряков - СИЗО, в которые их поместили, закрыты.

Кроме того, Людмила Денисова сообщила, что Украина сформирует группу адвокатов для защиты пленных моряков.