В России наградят пограничников, которые взяли в плен украинских моряков

Сегодня, 17:51

Госдума занялась подготовкой законопроекта о представлении к награде силовиков, которые напали на украинские корабли

Фото: AFP
Фото: AFP

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект о награждении пограничников из числа ФСБ и Черноморского флота РФ, которые напали на украинские корабли и захватили 24 моряка, которые сейчас находятся в СИЗО.

Спикер нижней палаты российского парламента утверждает, что российские военные "выполнили все международные нормы и правила" и "мужественно защитили" границы РФ.

"Мы поручили комитету по безопасности и борьбе с коррупцией рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и защите законности", – заявил Володин 3 декабря.

По его словам, председатель комитета Василий Пискарев внесет предложения о награждении пограничников 5 декабря.

Напомним, что от члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиевой стало известно, что украинских моряков разделили по двум СИЗО.

Как мы уже писали, Николай Полозов, адвокат капитана 2-го ранга катера "Бердянск" Дениса Гриценко, заявил, что адвокаты и украинские консулы пока не могут посетить моряков - СИЗО, в которые их поместили, закрыты.

Кроме того, Людмила Денисова сообщила, что Украина сформирует группу адвокатов для защиты пленных моряков.
азовское море, ФСБ, Керченский пролив, медаль, ВМС Украины, пленные моряки
Источник:

ТАСС

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