Денисова рассказала, почему задержанных моряков перевезли в Москву и как их будут защищать

Для защиты пленных моряков Украина сформирует группу адвокатов, а вот следователя в их деле могут сменить. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире канала "112 Украина".

"Нужно сформировать пул адвокатов, сейчас мы этим вопросом занимаемся вместе с представителями адвокатского сообщества. Как только будет определено, они вступят в процесс и будут пытаться попасть в ближайшее время к нашим морякам", - сказала она.

По словам украинского омбудсмена, следователя в деле задержанных моряков могут сменить.

"У меня есть данные, что до сих пор был следователь, который предназначен в Крыму, но сейчас их перевезли в РФ, поэтому следователь может быть изменен. Именно в этой стадии процесса нужно будет обращаться к следователю. Как только мы будем знать – будем обращаться", – сказала она.

Людмила Денисова также заявила, что моряков из Крыма перевезли в Москву, потому что Россия увидела поддержку задержанных среди крымчан, которые начали собирать вещи и готовить передачи для пленных украинцев.

"Мы все видели, какая поддержка была от крымчан, я благодарю крымским татарам за то, что они собирали вещи, готовили передачи. Поэтому Путин увидел, что это будет объединение граждан Украины вокруг дела военнослужащих. Ему никто это не простит, потому, я думаю, он и перевез наших ребят в Москву ", – сказала она.

Напомним, утром 2 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о состоянии пленных украинских моряков, предоставив официальную информацию Людмиле Денисовой.