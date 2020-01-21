В России назначили новое правительство: кто сохранил свои места

Одними из тех, кто сумел усидеть в креслах, стали глава Миноборону и МИД

/ Фото: Reuters

Российский президент Владимир Путин подписал указ о новом правительстве.

Его главой назначен Михаил Мишустин, первым заместителем председателя правительства стал помощника президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Также были назначены восемь вице-премьеров: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко

Ряд глав министерств сохранил свои должности. В частности, это удалось министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу и министру финансов Антону Силуанову.

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Также усидели в креслах глава министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих и главы МВД и МЧС Владимир Колокольцев и Евгений Зиничев.

Министры сельского хозяйства и энергетики Николай Патрушев и Александр Новак тоже сохранил свой пост.

Министерство экономического развития РФ возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников, министром юстиции стал Константин Чуйченко, а во главе министерства просвещения встал глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов.

Михаил Мурашко, Ольга Любимова и Олег Матыцин назначены глава Минздрава, Минкульта и Минспорта соответственно.

Министрами просвещения, а также науки и высшего образования стали Сергей Кравцов и Валерий Фальков.

Также в правительство Мишустина вошли Антон Котятков (министр труда и соцзащиты), Евгений Зиничев (министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Кобылкин (министр природных ресурсов и экологии), Дмитрий Патрушев (министр сельского хозяйства), Максут Шадаев (министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций), Константин Чуйченко (министр юстиции), Александр Козлов (министр по делам Дальнего Востока), Владимир Якушев (министр строительства и ЖКХ).

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