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На организованных для Путина учениях не взлетела ядерная ракета: найдено нелепое "объяснение"

21 октября, 13:53

Незапущенная с подлодки межконтинентальная ракета оказалась неисправной

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

На стратегических военных учениях "Гром-2019" в России был произведен один запуск межконтинентальной ракеты с подлодки вместо изначально запланированных двух.

Это информацию подтвердили 21 октября в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В то же время, в ведомстве отрицают опубликованную прессой информацию о том, что причиной случившегося стал отказ некоторых систем подлодки.

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В российском Минобороны утверждают, что запуск не был произведен из-за "технического состояния ракеты", но это не повлияло на результат учений – якобы целью маневров была проверка системы боевого управления Вооруженными силами, а не запуск максимального числа ракет.

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Напомним, что инцидент произошел во время финального этапа стратегических учений, которым руководил лично президент РФ Владимир Путин: планировалось, что атомная подводная лодка К-44 "Рязань" по полигону "Чижа" две баллистические ракеты Р-29Р, но субмарина совершила один пуск и вернулась в пункт постоянного базирования.

А в прошлом месяце американские СМИ сообщили о других неудачных ракетных испытаниях в России. Речь идет о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", которую пытались запустить как минимум пять раз – все пять испытаний завершались авариями.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о другом провали российских военных – на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 разбились две боевые машины десанта. Экипажей внутри машин не было.

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