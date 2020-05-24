В России обиделись, что Bloomberg рассказал о низком рейтинге Путина

Россия требует от агентства Bloomberg извинений за статью о падении рейтинга президента РФ Владимира Путина. Об этом посольство России в США написало на своей странице в Facebook.

Так, СМИ взяли данные опросов социологической службы ВЦИОМ, согласно которому о доверии Путину заявили 27% респондентов. А в российском посольстве заявили, что "настоящий" рейтинг составляет 67,9%.

"Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России", - написали в посольстве.

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Там также отметили, что Bloomberg, размещая подобные материалы, якобы демонстрирует полное неуважение к своим читателям, и призвали агентство опубликовать "настоящие цифры".

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Разница в цифрах объясняется двумя опросами. В одном спрашивали: "Доверяете ли вы Путину?", где положительно ответили более 67%, а в другом людей просили назвать политиков, которым они доверяют, и фамилию Путина назвали только 27% респондентов.

Напомним, падение рейтингов Путина подтверждают и во Всероссийском центре изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, в январе прошлого года рейтинг доверия граждан РФ к президенту обновил антирекорд, остановившись на 32,2%.

В то же время настоящие чувства к руководству своей страны россияне могут выразить только неофициально – недавно пранкеры провели эксперимент и повесили в одном из московских домов портрет Путина, а реакцию сняли на видео:

Видео: https://www.youtube.com/channel/Блог Бабули

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