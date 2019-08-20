В России объяснили, почему прекратили передавать данные станций ядерного наблюдения

Передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний является добровольной, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал заявления представителей Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия прекратила передачу данных с нескольких станций мониторинга ядерных испытаний, расположенных на ее территории.
"Во-первых, необходимо иметь в виду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом", – сказал Рябков.
"Во-вторых, временный технический секретариат подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, который координирует эту работу, в своем мандате имеет только и исключительно тематику, относящуюся к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сюда же примыкают национальные моратории, введенные ядерными державами", – отметил замминистра.
Он подчеркнул, что инцидент в Архангельской области "не должен иметь никакого отношения к деятельности" временного технического секретариата.
"Исчерпывающие разъяснения о том, что произошло и какие последствия это событие имело, были даны профильными структурами и комментарии все были сделаны, в том числе на высшем уровне", – заявил российский дипломат.
"К разработке тех или иных видов вооружений мандат ВТС ПК ОДВЗЯИ отношений не имеет", – подчеркнул Рябков.
Ранее Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявила о проблемах с передачей данных двумя станциями, находящимися в России: в Билибино и Залесово. Последние сообщения от них были получены 13 августа. Со станций в Дубне и Кирове последние сообщения были получены 10 августа.
В рамках системы контроля выполнения ДВЗЯИ создала сеть мониторинговых станций, позволяющих выявлять значимые события, связанные с ядерными испытаниями. На данный момент насчитывается 50 основных и 120 вспомогательных сейсмических станций, 11 гидроакустических станций, 60 инфразвуковых станций, 80 радионуклидных станций и 16 радионуклидных лабораторий для анализа образцов с радионуклидных станций.
Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.
Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.
Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.
Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.
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