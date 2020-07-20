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В России олигархов и политиков тайно вакцинируют от COVID-19 – СМИ

20 июля, 12:36

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Ни действенность, ни безопасность российской вакцины пока не доказана

В России десятки представителей политической и бизнес-элиты получили экспериментальную вакцину против коронавируса задолго до того, как она стала доступна обычным гражданам – в качестве зарегистрированного лекарства она может появиться лишь в 2021 году.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные осведомленные источники.

Издание утверждает, что российские миллиардеры и чиновники бесплатно получали разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи прививки еще с апреля.

Кто именно получил вакцину, не сообщается, но известно, что ее ввели себе руководство центра, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и многие работники алюминиевого гиганта "Русал". Эту информацию изданию подтвердили десятки участников программы. При этом некоторые их них жаловались на побочные эффекты – лихорадку и боль в мышцах.

Любопытно, что действенность российского лекарства все еще официально не доказана – на прошлой неделе завершилась первая фаза испытаний вакцины, которую сначала ввели порядка 40 российских военных. Не став публиковать результаты, ученые приступили к следующему этапу – с более крупной группой.

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Впрочем, как сообщает "Интерфакс", директор института Александр Гинцбург и помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов это отрицают.

Напомним, что о создании российской вакцины в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили еще в марте, заявив о начале испытаний препарата.

Россию также обвиняют и в хакерских атаках на медицинские центры, которые занимаются разработкой препарата в Великобритании, США и Канаде. Подробнее в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия вакцина коронавирус COVID-19

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