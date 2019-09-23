В России опять "похоронили" Путина и Медведева

Фото: еlgezit.kg

Правоохранители задержали в России трех активистов, которых обвиняют в причастности к новой "похоронной" акции – 19 сентября на могилах в Санкт-Петербурге были установлены портреты президента РФ Владимира Путина и других государственных деятелей.

На крестах Смоленского лютеранского кладбища несколько часов провисели фотографии премьера Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, а также кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой, известного как "повар Путина" бизнесмена Евгения Пригожина, лидера Чечни Рамзана Кадырова и артиста Тимати.

Спустя несколько дней по подозрению в причастности к инциденту были задержаны активисты организации "Агитроссия" Андрей Жексимбаев, Павел Иванкин и Григорий Кудрявцев. Все они отрицают свою причастность к акции, а биллинги совершенных ими телефонных звонков подтверждают то, что к кладбищу они даже не приближались.

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По факту случившегося петербургский районный суд уже возбудил уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору.

На данный момент Жексимбаева и Кудрявцева освободили из СИЗО – им присвоены статусы свидетелей, а Иванкин остается в изоляторе в статусе подозреваемого. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в марте этого года в российском городе Набережные Челны установили надгробный камень с именем российского президента Владимира Путина.

Спустя меньше месяца "могила" хозяина Кремля появилась в самом центре Санкт-Петербурга – напротив Исаакиевского собора.

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