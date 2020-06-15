В России от коронавируса умерли уже больше 7 тысяч человек

В России, где ранее количество инфицированных коронавирусом человек перевалило за полмиллиона, эпидемия переступила через другую отметку.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в РФ, за минувшие сутки, 14 июня, от инфекции скончались 143 человек. Теперь их совокупное количество достигает 7 091. По этому показателю Россия сохраняет седьмое место в Европе.

Всего же с начала эпидемии в России зафиксировали 537 210 пациентов с COVID-19, из которых 8 246 были обнаружили накануне. У 34,3% новых пациентов болезнь протекает бессимптомно.

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На первом месте по распространению вируса среди российских регионов сохраняет Москва – в столице РФ выявили 207 264 заболевших.

Утверждается, что 284 539 пациентов на сегодняшний день уже выздоровели и покинули больничные койки. Таким образом, количество активных случаев заболевания в стране составляет 245 580.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия сохраняет третье месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, уступая лишь США (2,09 млн) и Бразилии (867,6 тыс.).

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Напомним, ранее старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал в интервью нашему сайту, что российские власти скрывают настоящие показатели смертности от вируса в стране, занижая их.

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