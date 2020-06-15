Українська
$ 26,73
30,21
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России от коронавируса умерли уже больше 7 тысяч человек

15 июня, 13:57

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Лидерство по распространению инфекции сохраняет Москва

В России, где ранее количество инфицированных коронавирусом человек перевалило за полмиллиона, эпидемия переступила через другую отметку.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в РФ, за минувшие сутки, 14 июня, от инфекции скончались 143 человек. Теперь их совокупное количество достигает 7 091. По этому показателю Россия сохраняет седьмое место в Европе.

Всего же с начала эпидемии в России зафиксировали 537 210 пациентов с COVID-19, из которых 8 246 были обнаружили накануне. У 34,3% новых пациентов болезнь протекает бессимптомно.

Реклама

На первом месте по распространению вируса среди российских регионов сохраняет Москва – в столице РФ выявили 207 264 заболевших.

В тренде
Невзоров о Ефремове: Надо выбирать – трезвенник при галстуке либо великий актер

Утверждается, что 284 539 пациентов на сегодняшний день уже выздоровели и покинули больничные койки. Таким образом, количество активных случаев заболевания в стране составляет 245 580.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия сохраняет третье месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, уступая лишь США (2,09 млн) и Бразилии (867,6 тыс.).

Реклама

Напомним, ранее старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал в интервью нашему сайту, что российские власти скрывают настоящие показатели смертности от вируса в стране, занижая их.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Москва эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Актер Ефремов устроил смертельное ДТП: подробности о погибшем и аварии, фото и видео
Актер Ефремов устроил смертельное ДТП: подробности о погибшем и аварии, фото и видеоРоссия
Михаил Ефремов пытался совершить самоубийство после ДТП – СМИ
Михаил Ефремов пытался совершить самоубийство после ДТП – СМИРоссия
Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТО
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТОУкраина
"Зато у меня денег до...я": появилось новое видео с Ефремовым после ДТПРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять