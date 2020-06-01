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В России от коронавируса впервые умер митрополит РПЦ

1 июня, 16:29

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Митрополит Варнава скончался из-за осложнений, вызванных инфекцией

Коронавирус продолжает отнимать жизни высокопоставленных и не очень представителей Русской православной церкви – вслед за двумя клириками, которые скончались ранее в этом месяце, умер митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров).

О смерти главы Чувашской митрополии РПЦ, у которого ранее обнаружили COVID-19, сообщили в рабочей группе по коронавирусу при патриархате 1 июня.

Митрополит Варнава. Фото: Чебоксарско-Чувашская Епархия РПЦ

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Митрополит Варнава. Фото: Чебоксарско-Чувашская Епархия РПЦ

89-летний священнослужитель умер от двусторонней пневмонии. Из-за осложнения болезни его перевели в реанимацию.

По данным российских СМИ, священник скончался при транспортировке в московскую больницу.

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Также ранее сообщалось о смерти настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина, который входил в окружение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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В целом, по состоянию на 1 июня в России с начала эпидемии зафиксировано почти 415 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. По этом показателю страна занимает третье место в мире после Бразилии (514 тыс.) и США (1,79 млн).

Победили болезнь уже более 234 тысяч человек, а умерли – по официальным данным – 4 855 человек. По этому показателю РФ занимает восьмое место в Европе.

При этом на прошлой неделе в России был установлен рекорд смертности пациентов с COVID-19 за сутки – 232 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия РПЦ эпидемия коронавирус COVID-19

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