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В России ответили на обвинения США в краже военных технологий

Сегодня, 14:02

Бывший военный разработчик из России утверждает, что гиперзвуковое оружие начали разрабатывать еще при СССР

Ракета 9М729 "Новатор"

Ракета 9М729 "Новатор" / Фото: Минобороны РФ

В России отрицают то, что украли у США технологии гиперзвуковых вооружений.

Отвечая на соответствующие обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, бывший руководитель 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ генерал-майор Владимир Дворкин заявил, что такие наработки имелись еще у СССР.

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По его словам, Советский Союз начал разработки в области планирующего гиперзвукового оружия в конце 1980-х годов в ответ на предполагаемое развитие в США программы "звездных войн", о которой говорил президент Рональд Рейган.

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В то же время, Дворкин отметил, что Россия отстает от США в использовании материалов и электроники в области создания новых вооружений.

Напомним, накануне ;Джон Болтон заявил, что российские разработки ракет с планирующим гиперзвуковым боевым блоком и гиперзвуковых крылатых ракет во многом базируются на технологиях, украденных у США. Таким образом он прокомментировал взрыв в Архангельской области "двигателя объекта военного назначения".

Как мы писали случившееся стало причиной резкого скачка радиационного фона в одном из крупнейших городов региона – Северодвинске.

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Россия взрыв Болтон российское оружие архангельск гиперзвуковое оружие

Источник: Интерфакс

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