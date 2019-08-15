В России ответили на обвинения США в краже военных технологий

В России отрицают то, что украли у США технологии гиперзвуковых вооружений.
Отвечая на соответствующие обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, бывший руководитель 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ генерал-майор Владимир Дворкин заявил, что такие наработки имелись еще у СССР.
По его словам, Советский Союз начал разработки в области планирующего гиперзвукового оружия в конце 1980-х годов в ответ на предполагаемое развитие в США программы "звездных войн", о которой говорил президент Рональд Рейган.
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В то же время, Дворкин отметил, что Россия отстает от США в использовании материалов и электроники в области создания новых вооружений.
Напомним, накануне ;Джон Болтон заявил, что российские разработки ракет с планирующим гиперзвуковым боевым блоком и гиперзвуковых крылатых ракет во многом базируются на технологиях, украденных у США. Таким образом он прокомментировал взрыв в Архангельской области "двигателя объекта военного назначения".
Как мы писали случившееся стало причиной резкого скачка радиационного фона в одном из крупнейших городов региона – Северодвинске.
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