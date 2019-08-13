Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Ядерный минивзрыв в России: радиационный фон подскочил в 16 раз

Сегодня, 12:53

Излучение в Северодвинске после ЧП на военных испытаниях несколько часов держалось на высоком уровне

/ Фото: Flickr

В день взрыва во время военных испытаний в Архангельской области России в одном из крупнейших городов региона произошел скачок радиационного фона.

Как сообщили в Росгидромете, 8 августа в различных локациях Северодвинска системы автоматизированного контроля радиационной обстановки зафиксировали излучение в 4-16 раз выше фонового значения (0,11 мкЗв/ч) – до 1,78 мкЗв/ч.

При этом к максимальному показателю радиационный фон поднялся на месте детского сада.

Реклама

В течение двух с половиной часов излучение вернулось к нормальному показателю.

В тренде
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой Руслан Рябошапка, претендент на кресло генпрокурора
Фото: president.gov.ua

В то же время, в главном городе региона, Архангельске,  радиационный фон оставался в норме.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи города Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

взрыв радиация архангельск излучение радиационный фон

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – ПономаревПолитика
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолет
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолетПолитика
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
"Не оставим без ответа ни одну атаку": Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под ПавлополемПолитика
В Крыму оккупанты начали подводную экспедицию: известно, что ищут россияне
В Крыму оккупанты начали подводную экспедицию: известно, что ищут россиянеКрым

Новости партнеров

Loading...