Ядерный минивзрыв в России: радиационный фон подскочил в 16 раз

Излучение в Северодвинске после ЧП на военных испытаниях несколько часов держалось на высоком уровне

/ Фото: Flickr

В день взрыва во время военных испытаний в Архангельской области России в одном из крупнейших городов региона произошел скачок радиационного фона.

Как сообщили в Росгидромете, 8 августа в различных локациях Северодвинска системы автоматизированного контроля радиационной обстановки зафиксировали излучение в 4-16 раз выше фонового значения (0,11 мкЗв/ч) – до 1,78 мкЗв/ч.

При этом к максимальному показателю радиационный фон поднялся на месте детского сада.

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В течение двух с половиной часов излучение вернулось к нормальному показателю.

В то же время, в главном городе региона, Архангельске, радиационный фон оставался в норме.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи города Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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