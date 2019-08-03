В России предложили повысить штрафы за участие в несанкционированных акциях

Депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов из фракции "Единая Россия" предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до одного миллиона рублей.
Парламентарий не исключил, что такой законопроект "может быть подготовлен, когда депутаты вернутся с летних отпусков".
Кроме того, Старшинов предложил прописать в законе возможность продлить срок задержания участников несанкционированных акций с трех до 72 часов.
Таким образом возможный срок задержания увеличится в 24 раза.
Напомним, в Москве во время разгона митингующих, которые требовали допустить на выборы в городскую думу оппозиционных кандидатов полиция задержала 1373 человека. Среди задержанных оказались 42 несовершеннолетних и 18 журналистов. Кроме того, во время разгона демонстрации полицейскими были избиты 77 человек, силу применили и в отношении 10 журналистов.
Затем появилась реакция ЕС. Европейский союз осудил задержание российскими властями демонстрантов. По их мнению, такая реакция вновь серьезно подрывает основные свободы касательно выражения мнений, ассоциаций и собраний. ЕС ожидает от властей Российской Федерации уважение обязательства государства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства на местных выборах.
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