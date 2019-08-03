Законопроект может быть подготовлен когда депутаты вернутся из отпусков

/ Фото: Pixabay

В России предложили повысить штрафы за участие в несанкционированных акциях https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C,%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C,%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8 2019-08-03T10:29:38+03:00 Россия Законопроект может быть подготовлен когда депутаты вернутся из отпусков

Депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов из фракции "Единая Россия" предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до одного миллиона рублей.

Парламентарий не исключил, что такой законопроект "может быть подготовлен, когда депутаты вернутся с летних отпусков".

Реклама

Кроме того, Старшинов предложил прописать в законе возможность продлить срок задержания участников несанкционированных акций с трех до 72 часов.

В тренде США передали Украине оборудование для разминирования Донбасса

Таким образом возможный срок задержания увеличится в 24 раза.

Напомним, в Москве во время разгона митингующих, которые требовали допустить на выборы в городскую думу оппозиционных кандидатов полиция задержала 1373 человека. Среди задержанных оказались 42 несовершеннолетних и 18 журналистов. Кроме того, во время разгона демонстрации полицейскими были избиты 77 человек, силу применили и в отношении 10 журналистов.

Затем появилась реакция ЕС. Европейский союз осудил задержание российскими властями демонстрантов. По их мнению, такая реакция вновь серьезно подрывает основные свободы касательно выражения мнений, ассоциаций и собраний. ЕС ожидает от властей Российской Федерации уважение обязательства государства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства на местных выборах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама