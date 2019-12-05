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Болгария выслала российского дипломата: как ответила Москва

5 декабря, 13:48

МИД РФ дал сотруднику посольства Болгарии в Москве 24 часа, чтобы покинуть страну

Бойко Борисов и Владимир Путин. Фото: Pavel Golovkin/REUTERS

Бойко Борисов и Владимир Путин. Фото: Pavel Golovkin/REUTERS

Россия придумала, как отомстить Болгарии за высылку своего дипломата из Софии за шпионаж в октябре – Москва объявила "персоной нон грата" сотрудника болгарского посольства.

Как сообщили на Болгарском национальном радио, с этой целью посла Болгарии в РФ Атанаса Крастина вызвали в МИД РФ и заявили о решении выдворить болгарского дипломата.

"Ранг болгарского дипломата соответствует рангу российского дипломата в Софии, которого болгарские власти объявили "персона нон грата" в конце октября", – отмечает болгарское радио.

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Представитель Болгарии должен покинуть Россию в течение 24 часов.

Напомним, пару месяцев назад стало известно, что российский дипломат с сентября 2018 года собирал и передавал в Москву информацию, которая представляла государственную тайну.

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К тому же, по словам премьер-министра Бойко Борисова, шпион пытался завербовать высокопоставленного болгарского чиновника, имеющего доступ к секретной информации – в том числе, о ЕС и НАТО.

Должность рассекреченного шпиона не озвучивалась, но болгарские СМИ утверждали, что речь идет о первом секретаре посольства РФ.

Вдобавок к этому, болгарские власти отказались предоставить визу для въезда в страну новому военному атташе РФ, объяснив это "негативным мнением" о его кандидатуре в одном из органов, которые отвечают за согласование дипломатических виз.

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Россия Болгария шпионаж шпион дипломат

Источник: Интерфакс

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