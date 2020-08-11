В России прогремел мощный взрыв, много пострадавших: появилось видео

В России гремят взрывы не только на заводах. Теперь рванула заправка в Волгограде, вследствие чего оказалось много пострадавших.

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Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

"В Волгограде взорвалась газовая заправка. Получилось очень страшно. При взрыве газовой заправки пострадали семь человек. Трое из них – это пожарные, прибывшие на тушение большой цистерны с газом, которая впоследствии и взорвалась. От взрыва и последующего пожара загорелось здание рядом", – говорится в сообщении.

Чуть позже стало известно об увеличении количества пострадавших до восьми человек.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: Baza/Telegram

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте в России на ракетном заводе прогремел взрыв. На складе хранятся снаряды разного калибра. Согласно одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом. Стало известно, что пострадали несколько человек.

Напомним, 8 августа прошлого года на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

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