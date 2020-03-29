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В России просят амнистировать заключенных, чтобы те не умерли от коронавируса

29 марта, 06:00

Юрий Божко

В петициях к российской власти говорится о всеобщей угрозе заражения

В Сети появились несколько петиций, в том числе и от известных правозащитных групп, которые просят власти РФ амнистировать арестантов и заключенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и увеличением заболевших в России.

Так, Московская Хельсинкская группа своей петицией просит "в кратчайшие сроки" организовать "максимально широкую амнистию".

"Сделать это надо в чрезвычайном порядке в связи с практически неизбежной эпидемией COVID-19 в тюрьмах и изоляторах", — отмечают правозащитники.

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В местах принудительного содержания доступ к качественной медпомощи недостаточен, а "любой случай распространения с высокой вероятностью приведет к полному заражению и заключенных, и сотрудников системы исполнения наказания с высоким риском для их жизней", аргументируют они.

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Авторы еще одной петиции напоминают, что проведение амнистии в условиях пандемии рекомендовано ООН и защитит людей пенсионного возраста и арестантов с ослабленным здоровьем. В первую очередь нужно освободить осужденных за ненасильственные преступления, призывают подписанты.

На сегодняшний день в России коронавирус выявили у 1264 человек. По данным оперштаба, это жители 62 регионов. Следующая неделя по указу Владимира Путина объявляется нерабочей, людей просят соблюдать самоизоляцию.

Появилась также информация о том, что в связи с пандемией коронавируса московские власти всерьез задумались о том, чтобы закрыть столицу РФ и ввести в ней комендантский час.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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амнистия ООН комендантский час правозащитники коронавирус петиции

Источник: Сегодня

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