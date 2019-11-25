В России пройдет акция памяти жертв Голодомора

Российская оппозиция решила провести в Москве акцию памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов – мероприятие пройдет 30 ноября, через неделю после того, как в Украине отметили День памяти жертв Голодоморов.

Заявки в мэрию российской столицы подали Партия народной свободы (ПАРНАС) и общественный проект "Декоммунизация".

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Аналогичные акции ПАРНАС собирается провести и в других городах России. При этом, если местные власти откажут в праве проведения мемориальной акции, активисты обещают провести ее в форме одиночных пикетов.

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В партии оценили количество жертв искусственного голода, вызванного мерами коллективизации, в СССР в 7 млн человек, хотя демографические потери одной только Украины признаны на уровне 10 млн. Но даже это больше, чем во время блокады Ленинграда и в лагерях для советских военнопленных в годы Второй мировой войны.

Кроме того, в ПАРНАС Голодомор называют стратоцидом (истреблением представителей определенного социального класса) крестьян, чтобы сломить их сопротивление коллективизации и упрочить диктатуру большевиков.

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При этом в партии отметили, что на Россию приходится 3,3 млн погибших от голода, но при этом в стране нет ни одного памятника, не проходят мемориальные акции, а также нет церковной памяти.

Стоит отметить, что официального дня памяти жертв искусственного голода в СССР в России нет, но 30 октября в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий.

Напомним, в Украине память жертв Голодоморов чтят каждую четвертую субботу ноября. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября. Помимо прочих мероприятий, в этот день возле дипломатических представительств России в Киеве, Харькове, Львове и Одессе прошли траурные акции.