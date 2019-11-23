В России пятеро молодых людей погибли в ДТП

В России пять человек погибли в результате столкновения легковушки и КамАЗа. Инцидент произошел в Северной Осетии.

"В 00:01 поступила информация о том, что на 11 км автодороги Моздок – Прохладный произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2106, в котором находилось пять человек, со встречным автомобилем КамАЗ", - рассказали в местных правоохранительных органах.

Прибывшие на место пожарные обнаружили тела погибших 1993, 1998, 2000 и двоих 2001 годов рождения. Также уточняется, что все погибшие находились в легковом автомобиле.

Напомним, в России в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли восемь человек. Столкновение минивэна и микроавтобуса произошло в Алтайском крае в РФ. По уточненным данным, шесть человек скончались на месте, один — в машине скорой помощи и еще один — в Калманской центральной районной больнице.

Кроме того, в России опрокинулся автобус с туристами, десятки людей пострадали. ДТП произошло у поселка Паново-Осаново в Нижегородской области. Также стало известно, что туристы из Саратовской области возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода.

А в сентябре в России произошло "огненное" ДТП с участием украинца. BMW под управлением украинца, живущего в Эстонии, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.

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