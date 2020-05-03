В России рассказали, кто хочет занять место Путина

Действующий мэр российской столицы Сергей Собянин, который ввел карантин в Москве, видит себя среди претендентов в президенты РФ. Его поддерживает генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом заявил политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей, сообщает Еспрессо.

Отмечается, что ближайшее окружение действующего президента России Владимира Путина не довольно кандидатурой Собянина и, по словам политолога, ищет другую фигуру, которую можно будет считать "компромиссной".

Кроме того, Соловей рассказал, что московского мэра включат в состав Совбеза Российской Федерации.

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Также профессор считает, что Путин еще до осени в состоянии "контролировать" ситуацию и настроения внутри российской элиты, однако его влияние значительно ослабевает, а поддержка среди населения вообще достигла рекордно низкого уровня.

Напомним, недавно депутаты Госдумы после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Таким образом, после вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года.

В то же время известно, что рейтинг российского президента среди граждан страны стремительно падает. Так, недавно мы писали, что уровень уважения к Путину в России пробил шестилетнее дно. Всимпатии к нему признались 29% участников опроса.

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