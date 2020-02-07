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В России разбился вертолет с депутатом из партии Путина

7 февраля, 17:35

На борту воздушного судна находился депутат Государственной думы Айрат Хайруллин

Айрат Хайруллин

Айрат Хайруллин / Фото: сайт Госдумы РФ

В России потерпел крушение легкий вертолет Bell 406, который принадлежал члену путинской партии "Единая Россия" Айрату Хайруллину.

Ссылаясь на правоохранительные органы РФ, российские СМИ сообщают, что авиакатастрофа произошла в районе города Лаишево в республике Татарстан 7 февраля.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились три человека: депутат и бизнесмен Айрат Хайруллин, его помощник Рамис Газизов и пилот Жавдад Сулейманов. По предварительной информации двое последних выжили – их везут в больницу.

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"Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг", – сказала представитель Приволжской транспортной прокуратуры РФ.

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По данному факту уже начата проверка выполнения законодательства о безопасности полетов.

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