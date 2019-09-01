В водохранилище под Москвой рухнул вертолет

В результате авиакатастрофы погибли два человека - отец и сын

/ Фото: AFP

После крушения вертолета с авиаинструктором президента России Владимира Путина в Московской области произошла новая авиакатастрофа.

По данным регионального главка МЧС РФ, частный двухместный вертолет "АвтожирRA0674A" зацепился за линию электропередач и упал в Клязьминское водохранилище в 50 метрах от берега.

Инцидент произошел 1 сентября возле подмосковного Долгопрудного.

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Впоследствии прибывшие на место случившегося водолазы подняли тела пилота и пассажира со дна водоема – ими оказались 53-летний владелец и пилот вертолета, а также его 31-летний сын.

В московском управлении на транспорте Следственного комитета РФ уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, в августе на кукурузное поле в Московской области совершил аварийную посадку летевший из Москвы в оккупированный Симферополь лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии".

Кроме того, 31 августа в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета, в результате которого пилот погиб, а находившаяся на его борту 12-летняя девочка попала в больницу с переломами. Инцидент произошел в деревне Минино в Клинском районе.

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