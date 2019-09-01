Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

В водохранилище под Москвой рухнул вертолет

1 сентября, 09:32

В результате авиакатастрофы погибли два человека - отец и сын

/ Фото: AFP

После крушения вертолета с авиаинструктором президента России Владимира Путина в Московской области произошла новая авиакатастрофа.

По данным регионального главка МЧС РФ, частный двухместный вертолет "АвтожирRA0674A" зацепился за линию электропередач и упал в Клязьминское водохранилище в 50 метрах от берега.

Инцидент произошел 1 сентября возле подмосковного Долгопрудного.

Реклама

Впоследствии прибывшие на место случившегося водолазы подняли тела пилота и пассажира со дна водоема – ими оказались 53-летний владелец и пилот вертолета, а также его 31-летний сын.

В тренде
Без нокаута, но с поясами: Василий Ломаченко избил Люка Кэмпбелла
Уверенная победа Ломаченко

В московском управлении на транспорте Следственного комитета РФ уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, в августе на кукурузное поле в Московской области совершил аварийную посадку летевший из Москвы в оккупированный Симферополь лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии".

Кроме того, 31 августа в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета, в результате которого пилот погиб, а находившаяся на его борту 12-летняя девочка попала в больницу с переломами. Инцидент произошел в деревне Минино в Клинском районе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия крушение Москва вертолет авиакатастрофа водохранилище подмосковье

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану
Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану "новейший" Су-57 и стал посмешищем в сетиРоссия
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилиюFun
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Россия нашла
Россия нашла "союзника" в деле о сбитом на Донбассе "Боинге"Россия
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссера
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссераУкраина

Новости партнеров

Loading...