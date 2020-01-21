В России самолет пошел на экстренную посадку из-за пассажира

Самолет приземлился в ближайшем по пути следования аэропорту

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Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва – Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку в Казани из-за больного пассажира, сообщили в пресс-службе аэропорта "Южно-Сахалинск".

"Самолет приземлился в ближайшем по пути следования аэропорту из-за больного пассажира", – сказал собеседник агентства.

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По данным пресс-службы, самолет прибудет в аэропорт Южно-Сахалинска вечером 21 января. В связи с этим сегодня на три часа задержан обратный рейс.

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Напомним, что самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

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