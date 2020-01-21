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В России самолет пошел на экстренную посадку из-за пассажира

21 января, 03:57

Самолет приземлился в ближайшем по пути следования аэропорту

/ Фото: Pexels

Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва – Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку в Казани из-за больного пассажира, сообщили в пресс-службе аэропорта "Южно-Сахалинск".

"Самолет приземлился в ближайшем по пути следования аэропорту из-за больного пассажира", – сказал собеседник агентства.

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По данным пресс-службы, самолет прибудет в аэропорт Южно-Сахалинска вечером 21 января. В связи с этим сегодня на три часа задержан обратный рейс.

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Напомним, что самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

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Россия самолет посадка

Источник: Интерфакс

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