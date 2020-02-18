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В России сделали циничное заявление по инциденту с украинскими рыбаками

18 февраля, 02:05

Косачев считает, что украинская сторона придает задержанию рыбаков политическое значение

Константин Косачев

Константин Косачев / Фото: сайт Госдумы РФ

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев не исключает вероятности освобождения четырех украинских рыбаков, которые были задержаны ФСБ России в Азовском море 15 февраля. Об этом он заявил в комментарии RT.

"Если и когда эти рыбаки согласятся с тем, что они нарушили российское законодательство, дай Бог, чтобы мы их отпустили и они уехали к себе домой. До тех пор, пока этого не будет, мы будем находиться в состоянии спора. Этот спор с нашей стороны будет юридическим, а с украинской — политическим", — отметил Косачев.

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Комментируя вызов поверенного по делам РФ в МИД Украины, российский парламентарий отметил, что украинская сторона придает задержанию рыбаков политическое значение. По его словам, РФ связывает инцидент с фактом браконьерства, который якобы подтвержден задержанными.

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Как сообщалось, 15 февраля в западной части Азовского моря, недалеко от берегов оккупированного Крыма, сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали судно, на котором находились четверо украинцев. Как стало известно, россияне обвинили капитана украинского судна в том, что он не выполнил "законное" требование пограничного отряда и попытался скрыться.

В свою очередь украинская прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного захвата российскими пограничниками украинского маломерного судна с четырьмя рыбаками на борту в Азовском море.

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