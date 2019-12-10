В России снова задержали шамана, который шел "изгонять Путина": видео

Мужчину задержали прямо на федеральной трассе по пути в Москву

В российской Якутии снова задержали шамана Александра Габышева, который шел в Кремль "изгонять Путина".

Об этом сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, отметив, что 10 декабря мужчину задержали прямо на федеральной трассе.

Кроме того, в этот же день в Якутске был задержан и член "отряда" Габышева – Евгений Ростокин, известного как "Ворон".

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А накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева Екатерине. Женщине хотели передать повестку на имя ее брата о явке в управление службы, но она отказалась принять документ и советовала искать искать шамана на трассе, которая ведет в Москву.

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Напомним, что якутский шаман Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км и привлек немало последователей.

В сентябре он был задержан на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии, отправлен на психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. Также стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но в декабря стало известно, что Габышев возобновил свой поход в Москву, поскольку ему не предъявили обвинение в десятидневный срок после применения к нему меры пресечения.

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