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В России спустили на воду новейшую подлодку

Сегодня, 23:38

За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал президент Владимир Путин

Фото: Фонтанка.ру

В России во вторник, 23 апреля, спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 Белгород, которая является первым носителем аппаратов Посейдон.

За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что достройка субмарины продолжится на воде. Испытания ядерного реактора и швартовые испытания подлодки запланированы на этот год. В 2020 году, состоятся заводские ходовые и государственные испытания субмарины, а в конце того же года Белгород должен быть передан флоту.

Новая подводная лодка сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.

Атомная подводная лодка Белгород была заложена 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012-го ее перезаложили по новому проекту. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. 

Она будет оснащена беспилотным подводными аппаратами Посейдон, которые способны передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. Такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами. Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

Ранее Министерство обороны России показало видеозапись того, что они назвали полигонными испытаниями ядерной беспилотной подлодки "Посейдон".

Кроме того, в прошлом году СМИ писали, что Путин похвастался перед Федеральным собранием неработающей крылатой ракетой. Источники сообщили, что продемонстрированный президентом снаряд провалил испытания.

В то же время, это не помешало России похвастаться запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и заявить, что в ходе испытания якобы подтвердились ее тактико-технические характеристики и временные показатели.

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Тег Россия, Путин, подлодка, ядерное оружие, субмарина, Посейдон

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Источник:

ТАСС

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