В России топ-политик сравнил Трампа с Гитлером
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне считает, что США ведут себя, как нацистская Германия в 1935 году
Нынешнюю международную обстановку можно сопоставить с ситуацией в мире после прихода к власти нацистов в Германии, считает председатель комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.
"В целом ситуацию комитет оценивает как сопоставимую с 1935 годом, когда через два года после прихода к власти Гитлера страна стала создавать условия для того, чтобы совершить агрессию, и в 39-м году началась Вторая мировая война. Через четыре года! Два года Трамп (президент США Дональд Трамп – ред.) у власти, и мы видим эту сопоставимость", – заявил он 11 марта.
Свои слова Шаманов объяснил снижением порога применения военной силы, стиранием грани между войной и миром, а также тем, что демонстрация и угроза применения силы стали одним из самых действенных инструментов у "заокеанских партнеров".
Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.
Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
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