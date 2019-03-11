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В России топ-политик сравнил Трампа с Гитлером

Сегодня, 12:26

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне считает, что США ведут себя, как нацистская Германия в 1935 году

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
В России топ-политик сравнил Трампа с Гитлером //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/581/5c86375817939.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/581/5c86375817939.jpg Россия Председатель комитета Госдумы РФ по обороне считает, что США ведут себя, как нацистская Германия в 1935 году

Нынешнюю международную обстановку можно сопоставить с ситуацией в мире после прихода к власти нацистов в Германии, считает председатель комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

"В целом ситуацию комитет оценивает как сопоставимую с 1935 годом, когда через два года после прихода к власти Гитлера страна стала создавать условия для того, чтобы совершить агрессию, и в 39-м году началась Вторая мировая война. Через четыре года! Два года Трамп (президент США Дональд Трамп – ред.) у власти, и мы видим эту сопоставимость", – заявил он 11 марта.

Свои слова Шаманов объяснил снижением порога применения военной силы, стиранием грани между войной и миром, а также тем, что демонстрация и угроза применения силы стали одним из самых действенных инструментов у "заокеанских партнеров".

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.

Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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Тег Россия, нацизм, гитлер, Трамп, Дональд Трамп, Адольф Гитлер

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Источник:

ТАСС

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