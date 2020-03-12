В России ученик открыл стрельбу по детям в школе

В России, где ранее устроили стрельбу прямо в суде, произошел расстрел в одной из школ Амурского края, где старшеклассник выстрелил из пневматического оружия в двух других детей.

В региональном управлении МВД РФ сообщили, что инцидент произошел в населенном пункте Свободный 11 марта.

Об этом стало известно от школьного врача – к ней обратились двое учеников шестого и восьмого классов с ранениями. Дети сказали, что 18-летний учащийся выстрелил в них в школьной раздевалке.

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По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство, а в отношении стрелка избрана мера принуждения — обязательство о явке.

Местные СМИ пишут, что злоумышленник – парень-сирота, а оружие он, вероятнее всего, приобрел самостоятельно на социальные выплаты. При этом молодого человека положительно характеризуют – на его счету даже спасение людей из пожара.

Напомним, в ноябре в Амурском крае 19-летний студент 4-го курса Даниил Засорин устроил стрельбу в колледже из ружья, убив другого учащегося, еще трое попали в больницу.

А ранее расстрел семиклассников произошел в школе российского Шадринска, ученица-стрелок таким образом отомстила обидчикам за издевки над ее внешностью.