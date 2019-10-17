В России украинцев и белорусов хотят признать носителями русского языка

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Правительство РФ на заседании в четверг, 17 октября, рассмотрит проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующие изменения предлагается внести в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации"

"В соответствии с частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка (комиссия)", - напомнили в пресс-службе.

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"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации", – поясняется в сообщении.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, в настоящее время отсутствует единый подход к проведению комиссиями собеседований с соискателями гражданства РФ. Так, в одних случаях собеседование проходит с использовавшем аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других проводится тестирование на знание русского языка. В этой связи в целях улучшения качества работы комиссий законопроектом предлагается наделить МВД РФ полномочиями по определению по согласованию с Министерством просвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Напомним, что в Кремле затрудняются ответить на требование Киева на переговорах в Минске распустить так называемые террористические организации "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщали новости "Сегодня", 15 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, где, среди прочего, украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения ряда пунктов, в том числе и роспуск квазигруппировок так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Недавно во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

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