В России в самолете умер пассажир – этого никто даже не заметил

Несмотря на смерть мужчины, самолет продолжил лететь как ни в чем не бывало

Самолет авиакомпании "Победа" Airlines B737-800 / Фото: Flickr

В России во время полета в пассажирском самолете умер мужчина, но никто на это не обратил внимания. Это случилось спустя всего пару месяцев после того, как вскоре после полета в РФ скончался второй пилот самолета.

Инцидент произошел на рейсе Челябинск – Москва лоукостера "Победа". Самолет приземлился 2 февраля в московском аэропорту "Внуково" – лишь тогда обнаружился, что человек мертв.

"По предварительным данным, после посадки одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Российских СМИ утверждают, что у пассажира случился инфаркт. В "Победе" либо в аэропорту эту информацию не подтвердили.

Напомним, в прошлом месяце в России в самолетах умерли двое детей – сперва в начале октября на рейсе Москва-Грозный умерла двухмесячная девочка, а спустя две недели после этого, возвращаясь из таиландского Пхукета в Москву, в самолете "Аэрофлота" умер другой малыш.

Мы также писали об инциденте на борту с россиянами, один из которых, угрожая взорвать пассажирский самолет, захватил воздушное судно, летевшее из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.

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