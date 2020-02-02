В России в самолете умер пассажир – этого никто даже не заметил

В России во время полета в пассажирском самолете умер мужчина, но никто на это не обратил внимания. Это случилось спустя всего пару месяцев после того, как вскоре после полета в РФ скончался второй пилот самолета.
Инцидент произошел на рейсе Челябинск – Москва лоукостера "Победа". Самолет приземлился 2 февраля в московском аэропорту "Внуково" – лишь тогда обнаружился, что человек мертв.
"По предварительным данным, после посадки одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Российских СМИ утверждают, что у пассажира случился инфаркт. В "Победе" либо в аэропорту эту информацию не подтвердили.
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Напомним, в прошлом месяце в России в самолетах умерли двое детей – сперва в начале октября на рейсе Москва-Грозный умерла двухмесячная девочка, а спустя две недели после этого, возвращаясь из таиландского Пхукета в Москву, в самолете "Аэрофлота" умер другой малыш.
Мы также писали об инциденте на борту с россиянами, один из которых, угрожая взорвать пассажирский самолет, захватил воздушное судно, летевшее из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.
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