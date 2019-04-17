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В России во время взлета загорелся самолет с людьми

Сегодня, 19:56

Опасное происшествие случилось в московском аэропорту "Внуково"

Фото: Pixabay

В России произошло очередное ЧП с пассажирским самолетом, из-за чего он не смог вылететь в пункт назначения.

Инцидент случился 17 апреля в московском "Внуково", где ранее в этом году пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Победа" задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

Во время взлета рейса Москва – Махачкала после запуска турбин в правом двигателе лайнера Boeing-737, который принадлежит авиакомпании Utair, произошло возгорание.


После паники на борту пилот остановил взлет.

В самой авиакомпании ситуацию называют штатной, утверждая, что выброс пламени из двигателя был спровоцирован порывом ветра.

После произошедшего пассажиры покинули салон и впоследствии вылетели на другом самолете. В ходе случившегося никто не пострадал.

Позже российские СМИ сообщили, что данному воздушному судну уже 22 года и прежде оно находилось в эксплуатации у других авиаперевозчиков: Virgin Express, Air Transat и Czech Airlines.

Напомним, что в прошлом году в России прямо в небе у пассажирского самолета также загорелся один из двигателей, и воздушному судну пришлось экстренно возвращаться в аэропорт.

Кроме того, мы писали о ЧП в аэропорту Сочи, где пассажирский Boeing-737 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, ударился о бруствер, лишился левого крыла и загорелся.

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Тег Россия, москва, самолет, лайнер, двигатель, Боинг, внуково, Boeing-737

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