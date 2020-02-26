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В России вынесли жесткий приговор бывшему члену "Правого сектора"

26 февраля, 14:46

Одессита Игоря Пирожка приговорили к четырем годам колонии

В России вынесли приговор арестованному в прошлом году украинскому гражданину Игорю Пирожку, которого ранее исключили из партии "Правый сектор".

Как сообщили в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Москве и Московской области, 26 февраля Второй западный окружной военный суд российской столицы приговорил украинца к четырем годам колонии.

Пирожка признали виновным в нарушении ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России (создание и участие в экстремистской организации и оправдание терроризма).

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Следователи утверждают, что в 2014 году одессит Пирожок вступил в состав "Правого сектора" под псевдонимом "Роман Чирка". В организации это подтвердили, но уточнили, что Игорь Пирожок пробыл в ПС меньше года, после чего его выгнали.

Тем не менее в ФСБ утверждают, что из сторонников националистических идей мужчина создал в Украине отряд для ведения "партизанской войны против России".

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ФСБ задерживает Игоря Пирожка. 9 апреля 2019 года

А в январе 2018 года он якобы прибыл в Подмосковье и пытался завербовать двоих человек, но те сообщили об активисте в правоохранительные органы.

Напомним, что в России "Правый сектор" запрещен – путинский режим внес его в список экстремистских группировок. В декабре российские спецслужбы сообщили о задержании "сторонника" этой организации, который якобы готовил теракт в городе Мурманске.

Также сообщалось, что прошлым летом после отбытия двухлетнего незаконного тюремного заключения в Украину из России вернулся политический узник и член "Правого сектора" Роман Терновский.

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Россия украинцы за границей Правый сектор

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