В России за сутки зараженных почти столько же, как в Украине за все время

В России новый антирекорд по зараженным коронавирусом за сутки – у 10 633 человек был подтвержден COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.

"За последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1626 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса, из которых 1280 летальных случаев, выздоровели 16 639 человек.

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Больше всего заболевших в Москве – 5 948 человек. На втором месте Московская область – 822 больных и Санкт-Петербург с 295 инфицированными на третьем месте. Меньше всего на Чукотке и в Алтайском крае – по одному зараженному.

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Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи, что якобы Путин скрывается от коронавируса в бункере в Сибири. По его словам, президент РФ находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и там живет. А тем временем премьер России заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Бывший советник Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказывал, что осенью 2019-го Кремль скрывал, что в России эпидемия. На совещании с чиновниками Путин обсуждал эту беду, но россиян решил не предупреждать.

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