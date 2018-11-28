В России заявили об отсутствии планов развязать войну с Украиной

Вчера, 23:48

По словам Косачева, Россия "никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает" войну как перспективу в отношениях с Украиной

Константин Косачев. Фото: Facebook
Константин Косачев. Фото: Facebook

Глава Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе полномасштабного наступления армии РФ.

По его словам, Россия "никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает" войну как перспективу в отношениях с Украиной.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" во вторник вечером, 27 ноября, заявил, что необходимость ввести в Украине военное положение вызвана угрозой полномасштабной войны с РФ, что подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.


Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.
Россия, война, Порошенко, азовское море, военное положение, Петр Порошенко
Источник:

Интерфакс

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