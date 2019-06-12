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В рыбных консервах из Эквадора обнаружили кокаин

12 июня, 13:48

По данным полиции, стоимость партии около 150 миллионов долларов


Среди рыбных консервов из Эквадора привезли в Санкт-Петербург 400 килограммов кокаина. Об этом передают "Сегодня".

Объем партии был настолько большим, что хватило бы на два с половиной миллиона доз.

По словам таможенников из порта – это была выборочная проверка. Открыли контрейнер – а там, среди ящиков – большая партия дорогого наркотика.

Товар был спрессован в килограммовые брикеты и спрятан в мешках. По данным полиции, стоимость партии около 150 миллионов долларов. Причастных к переправке наркотиков пока не нашли.

Напомним, не смотря на то, что борьба с продажей нелегального кокаина в странах ЕС усилилась, количество его потребления достигло нового рекордного уровня. Сегодня существуют даже колл-центры, доставляющие кокаин как пиццу.

По данным экспертов, нелегальное потребление кокаина в Европе достигло рекордного уровня. Значение героина, который долгое время определял европейский наркорынок, наоборот, упало – опиоид колют себе все меньше людей. Одновременно растет и возраст людей, долгое время употребляющих наркотики: средний возраст людей, умерших от передозировки, увеличился до 39 лет.

Напомним, в марте 2019 года более 800 килограммов кокаина были найдены в парусной лодке в дикой пляжной зоне между румынскими городами Сфынту-Георге и Сулина.

А летом 2018 года бельгийская полиция перехватила в порту города Гент три контейнера с 2 тоннами кокаина с логотипом партии "Единая Россия". Наркотик был упакован в 1903 брикета весом около одного килограмма каждый. 

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Тег Россия, таможня, кокаин, наркотик

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