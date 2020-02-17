В Санкт-Петербурге девушка прыгнула под поезд метро и чудом выжила: шокирующее видео

Девушка бросилась под поезд и выжила чудом

В российском Санкт-Петербурге произошел удивительный случай в метро – девушка прыгнула под поезд, пытаясь покончить с собой, но чудом выжила, и даже не получила серьезных травм.

Как выяснилось, 28-летняя Ольга М. решила свести счеты с жизнью на станции "Ленинский проспект", сообщили пользователи Telegram-канала Mash, который опубликовал ролик с камер наблюдения, запечатлевших происшествие.

"Прыжок под прибывающий поезд оказался идеальным по исполнению: девушка четко попала между колесами и получила всего лишь пару ушибов. Второй день рождения выглядит именно так", – говорится в описании к видео.

Напомним, ранее мы сообщали о жутком случае в Киеве, когда 18-летнюю девушку насмерть сбил поезд – трагедия произошла, когда она пересекала переезд, не снимая наушников и не услышала приближения состава.

В минувшем месяце в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции Тишковская в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. По данным полиции, женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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