В Санкт-Петербурге устроили "барберкю" на Вечном огне: видео

Не прошло и месяца после 9 Мая, которое в России называют едва ли не главным праздником в году, как россияне продемонстрировали свое истинное отношение к подвигу предков.
Как сообщили в МВД РФ, инцидент произошел 24 мая в городе Кронштадт Ленинградской области.
Поздним вечером возле Вечного огня на на Якорной площади, который считается могилой участников вооруженного восстания матросов в 1921 году, подъехал легковой автомобиль, из которого вышли люди и попытались приготовить пищу на огне мемориала.
При этом осквернителей сняли на видео камеры, установленные у Вечного огня:
Судя по фотографиям с места событий, они собирались пожарить шашлыки – у постамента были найдены шампуры.
После обращения в полицию директора музея, вандалов объявили в розыск. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в этом году ветерана Великой отечественной войны в российском Магнитогорске поздравили просроченными продуктами – чаем из 2014 года и консервами 2016 и 2018 годов выпуска.
А в январе в незаконно аннексированной Керчи произошел другой казус – нарядившись в шубы, чиновницы ходили к блокадникам с подарками – медалью и батоном хлеба.
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