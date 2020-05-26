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В Санкт-Петербурге устроили "барберкю" на Вечном огне: видео

26 мая, 11:56

Станислав Кожемякин

Вандалам грозит уголовная ответственность

Не прошло и месяца после 9 Мая, которое в России называют едва ли не главным праздником в году, как россияне продемонстрировали свое истинное отношение к подвигу предков.

Как сообщили в МВД РФ, инцидент произошел 24 мая в городе Кронштадт Ленинградской области.

Поздним вечером возле Вечного огня на на Якорной площади, который считается могилой участников вооруженного восстания матросов в 1921 году, подъехал легковой автомобиль, из которого вышли люди и попытались приготовить пищу на огне мемориала.

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При этом осквернителей сняли на видео камеры, установленные у Вечного огня:

Судя по фотографиям с места событий, они собирались пожарить шашлыки – у постамента были найдены шампуры.

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После обращения в полицию директора музея, вандалов объявили в розыск. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, в этом году ветерана Великой отечественной войны в российском Магнитогорске поздравили просроченными продуктами – чаем из 2014 года и консервами 2016 и 2018 годов выпуска.

А в январе в незаконно аннексированной Керчи произошел другой казус – нарядившись в шубы, чиновницы ходили к блокадникам с подарками – медалью и батоном хлеба.

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Россия вандалы Санкт-Петербург вандализм вечный огонь шашлыки

Источник: Сегодня

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