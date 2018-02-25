В Санкт-Петербурге задержали мужчину с флагом Украины

Сегодня, 21:01

Причину задержания полицейские не назвали

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына, который держал в руках флаг Украины.

Об этом сообщает телеканал "Дождь", который также публикует видео задержания активиста.

По данным "Дождя", причину задержания полицейские не назвали.

Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

В то же время, в Москве на акции памяти Немцова участникам запретили пронести плакат "Я против аннексии Крыма".

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Как сообщает российская служба Радио Свобода, у места сбора участников акции досматривали сотрудники полиции.

"Они, в частности, не разрешили пронести на шествие плакаты с надписями "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма". От активистов "Открытой России" потребовали вырезать из плакатов логотипы движения", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Twitter появилось фото немногочисленной акции памяти Немцова, которая проводилась в воскресенье днем на Майдане Независимости в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Москве на марше памяти Бориса Немцова задержали по меньшей мере троих человек.

Напомним, что российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Верховный суд России смягчил наказание убийцам Немцова.

В Санкт-Петербурге в воскресенье днем задержали двух активистов движения "Весна", которые собирались на митинг памяти Немцова.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.
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