Пламя охватило еще более 50 тыс. га на отдаленных территориях, где огонь решили не тушить

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха

Масштабные пожары в Сибири: площадь огня выросла https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C 2019-08-06T11:37:00+03:00 Россия Пламя охватило еще более 50 тыс. га на отдаленных территориях, где огонь решили не тушить

За минувшие сутки площадь масштабных лесных пожаров в российской Сибири значительно увеличилась.

По данным российской Авиалесоохраны, состоянием на 6 августа на территории страны тушили 161 лесной, а за сутки удалось ликвидировать огонь на 4,6 тыс. га.

Несмотря на это совокупная площадь пожаров составила более 140 тыс. га – на 14 тыс. га больше, чем сутками ранее. Это случилось, потому что пожары на удаленных территориях, где тушение не ведется, расширились на 53 тыс. га.

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В тушении лесных пожаров задействованы 3 622 человека, 434 единицы техники, 49 воздушных судов.

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В то же время, площадь пожаров на труднодоступных территориях, где огонь было решено не тушить, составила 2,3 млн га.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Мы также писали, что по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

По факту пожаров российские правоохранители возбудили уже 277 уголовных дел.

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