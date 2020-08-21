Россияне подорвались на мине в Сирии: гибель генерала сняли на видео

Кроме Вячеслава Гладких, еще трое российских солдат были ранены в результате взрыва

Взрыв в Сирии, в результате которого был уничтожен генерал-майор Вооруженный сил РФ Вячеслав Гладких, удалось снять на видео.

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Момент гибели российского военнослужащего в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На снятых кадрах видно, как группа русскоговорящих мужчин в тактической одежде осматривает военную колонну и прямо в кадре подрывается на мине.

Как мы сообщали ранее, инцидент произошел 18 августа в районе нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр эз-Зор.

Кроме Гладких, в результате атаки погибли еще пятеро человек, а трое российских военных были ранены.

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О Гладких известно, что он занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией, командный штаб которой расположен в Улан-Удэ.

Напомним, что в прошлом месяце россияне тоже подверглись атаке в Сирии – в районе населенного пункта Эриха рядом с российско-турецким патрулем сработала самодельная взрывчатка, в результате чего были ранены трое военнослужащих из РФ.

А в июне в провинции Идлиб рядом с бронетранспортером, в котором были россияне, тоже сработала взрывчатка, в результате чего БТР не смог дальше двигаться самостоятельно.

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