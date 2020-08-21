Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Россияне подорвались на мине в Сирии: гибель генерала сняли на видео

21 августа, 19:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кроме Вячеслава Гладких, еще трое российских солдат были ранены в результате взрыва

Взрыв в Сирии, в результате которого был уничтожен генерал-майор Вооруженный сил РФ Вячеслав Гладких, удалось снять на видео.

Реклама

Момент гибели российского военнослужащего в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На снятых кадрах видно, как группа русскоговорящих мужчин в тактической одежде осматривает военную колонну и прямо в кадре подрывается на мине.

Как мы сообщали ранее, инцидент произошел 18 августа в районе нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр эз-Зор.

Кроме Гладких, в результате атаки погибли еще пятеро человек, а трое российских военных были ранены.

В тренде
Белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли
Реклама

О Гладких известно, что он занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией, командный штаб которой расположен в Улан-Удэ.

Напомним, что в прошлом месяце россияне тоже подверглись атаке в Сирии – в районе населенного пункта Эриха рядом с российско-турецким патрулем сработала самодельная взрывчатка, в результате чего были ранены трое военнослужащих из РФ.

А в июне в провинции Идлиб рядом с бронетранспортером, в котором были россияне, тоже сработала взрывчатка, в результате чего БТР не смог дальше двигаться самостоятельно.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Сирия взрыв война в Сирии армия России
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗО
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗОРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять