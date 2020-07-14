В Сирии подорвали БТР с россиянами: есть раненые (видео)

В Идлибе снова атаковали российский патруль

Спустя месяц после подрыва БТР российских войск в сирийской провинции Идлиб россияне снова подверглись атаке в Сирии.

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Ссылаясь на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, "Интерфакс" сообщает, что на трассе М4 в районе населенного пункта Эриха утром 14 июля рядом с российско-турецким патрулем сработала самодельная взрывчатка.

В Минобороны РФ подтверждают, что их и турецкий БТР были повреждены. Также были ранены трое российских военнослужащих – их доставили на авиабазу Хмеймим и оказывают медицинскую помощь.

Хотя российская сторона утверждает, что фугас сработал преждевременно, на видео инцидента видно, что силой взрыва российский бронеавтомобиль "Тигр" буквально отбросило в деревья.

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По информации Reuters, среди турецких военных раненых нет.

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Напомним, ранее в этом году в Сирии уничтожили пункт Вооруженных сил РФ, расположенный на западе города Алеппо в Идлибе – смертник исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" подорвал автомобиль прямо посреди опорного пункта россиян.

Как уже сообщалось, в Сирии с 6 марта действует режим прекращения огня, объявленный после турецкой операции "Весенний щит". Договорившись о прекращении бомбардировок, Анкара и Москва решили совместно патрулировать зону деэскалации в Идлибе, создав для этого координационные центры.

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