Українська
$ 27,09
30,69
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Сирии подорвали БТР с россиянами: есть раненые (видео)

14 июля, 13:00

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Идлибе снова атаковали российский патруль

Спустя месяц после подрыва БТР российских войск в сирийской провинции Идлиб россияне снова подверглись атаке в Сирии.

Реклама

Ссылаясь на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, "Интерфакс" сообщает, что на трассе М4 в районе населенного пункта Эриха утром 14 июля рядом с российско-турецким патрулем сработала самодельная взрывчатка.

В Минобороны РФ подтверждают, что их и турецкий БТР были повреждены. Также были ранены трое российских военнослужащих – их доставили на авиабазу Хмеймим и оказывают медицинскую помощь.

Хотя российская сторона утверждает, что фугас сработал преждевременно, на видео инцидента видно, что силой взрыва российский бронеавтомобиль "Тигр" буквально отбросило в деревья.

В тренде
Военный конфликт на границе Азербайджана и Армении: есть погибшие

По информации Reuters, среди турецких военных раненых нет.

Реклама

Напомним, ранее в этом году в Сирии уничтожили пункт Вооруженных сил РФ, расположенный на западе города Алеппо в Идлибе – смертник исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" подорвал автомобиль прямо посреди опорного пункта россиян.

Как уже сообщалось, в Сирии с 6 марта действует режим прекращения огня, объявленный после турецкой операции "Весенний щит". Договорившись о прекращении бомбардировок, Анкара и Москва решили совместно патрулировать зону деэскалации в Идлибе, создав для этого координационные центры.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сирия взрыв россияне Идлиб армия России

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)
Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)Другие страны
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавируса
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавирусаДругие страны
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человекДругие страны
Венесуэла сбила частный американский самолет
Венесуэла сбила частный американский самолетДругие страны
Вспышка бубонной чумы на границе с РФ: инфекционист оценил угрозу
Вспышка бубонной чумы на границе с РФ: инфекционист оценил угрозуРоссия
По воздуху: ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19
По воздуху: ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять