В США предложили взорвать Крымский мост: появилась жесткая реакция Кремля

Сегодня, 14:38

Это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, сказал Песков

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В Кремле резко отреагировали на публикацию американского издания, в котором журналист предлагает Украине взорвать недавно открывшийся Крымский мост. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он считает, что правоохранители должны обратить внимание на данную публикацию, в том числе и американские.

"Это можно, естественно, оценивать, как такое безумие. Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые на самом деле есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе и Соединенных Штатов Америки", – сказал Песков.

Как известно, американский политический журналист Том Роган в статье The Washington Examiner призвал Украину разбомбить Крымский мост даже несмотря на возможные ответные меры России.

Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Бомбить мост не понадобиться, хотя бы потому, что после возвращения Крыма, Крымский мост достанется Украине. Такое мнение высказал народный депутат Антон Геращенко. Он выразил уверенность, что Россия и Украина будут мирно сосуществовать, но уже без Путина.

В свою очередь старший научный сотрудник Института водных проблем Академии наук РФ и кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар и вовсе прогнозирует обрушение Керченского моста. Он считает, что это может случиться в любую минуту. Следовательно, взрывать объект, как советуют в США, не обязательно.
Россия, США, журналист, песков, керченский мост, крымский мост
Источник:

УНИАН

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