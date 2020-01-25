"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видео

Реклама

В соцсетях сравнили дороги России и Беларуси. Видео опубликовали пользователь Вашингтонский Обком в Twitter.

Снимающий видео мужчина находится на границе двух стран. Сначала он показал дорогу Беларуси, затем – России. На беларусской стороне трасса отремонтирована, с хорошо видимой разметкой. В Российской Федерации же дороги практически нет.

Напомним, летом во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский осмотрел участок дороги М-14 Николаев – Кропивницкий, и поручил отремонтировать самые проблемные дороги в этой области, а также отчитаться о состоянии других дорог в стране.

Кроме того, Владимир Зеленский проинспектировал отремонтированную "дорогу жизни": трассу Запорожье – Мариуполь. Масштабная реконструкция трассы началась еще в прошлом году. 200 километров трассы построили фактически с нуля. Для металлургических предприятий, портов и украинской армии это едва ли не самая важная транспортная артерия.

Также мы писали, что в 2020 году на автомобильные дороги из госбюджета направят рекордную сумму – 69,7 млрд грн. Это на 15,2 млрд больше, чем было в 2019-м, но меньше, чем должно быть (73,7 млрд грн). Помимо этого, "Укравтодор" планирует брать кредиты, чтобы отремонтировать как можно больше трасс. Какие дороги сделают в 2020 году, узнавал сайт "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама