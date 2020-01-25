Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видео

25 января, 10:53

Пользователи сети сравнили дорогу России и Беларуси

Реклама

В соцсетях сравнили дороги России и Беларуси. Видео опубликовали пользователь Вашингтонский Обком в Twitter.

Снимающий видео мужчина находится на границе двух стран. Сначала он показал дорогу Беларуси, затем – России. На беларусской стороне трасса отремонтирована, с хорошо видимой разметкой. В Российской Федерации же дороги практически нет.

Напомним, летом во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский осмотрел участок дороги М-14 Николаев – Кропивницкий, и поручил отремонтировать самые проблемные дороги в этой области, а также отчитаться о состоянии других дорог в стране.

Кроме того, Владимир Зеленский проинспектировал отремонтированную "дорогу жизни": трассу Запорожье – Мариуполь. Масштабная реконструкция трассы началась еще в прошлом году. 200 километров трассы построили фактически с нуля. Для металлургических предприятий, портов и украинской армии это едва ли не самая важная транспортная артерия.

Также мы писали, что в 2020 году на автомобильные дороги из госбюджета направят рекордную сумму – 69,7 млрд грн. Это на 15,2 млрд больше, чем было в 2019-м, но меньше, чем должно быть (73,7 млрд грн). Помимо этого, "Укравтодор" планирует брать кредиты, чтобы отремонтировать как можно больше трасс. Какие дороги сделают в 2020 году, узнавал сайт "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия дороги Беларусь ямы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Надо в моргах показывать: реакция соцсетей на послание Путина
Надо в моргах показывать: реакция соцсетей на послание ПутинаРоссия
Комик, на которого
Комик, на которого "спустил псов" Путин, сбежал из РоссииРоссия
Путин
Путин "спустил псов" на российского комика за шутку в свой адрес: видео скандального выступленияРоссия
Расстрел суда в России: стали известны новые подробности
Расстрел суда в России: стали известны новые подробностиРоссия
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...