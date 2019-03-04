Россияне не верят в авторитет Кремля и ФСБ – опрос

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы

Фото: Pixabay

Россияне не верят в авторитет Кремля и ФСБ – опрос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/53e/fde/5c753efde80a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/53e/fde/5c753efde80a9.jpg 2019-03-04T10:38:00+02:00 Россия В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы

Роль и авторитет в российском обществе самых влиятельных институтов власти России снизились за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Респонденты оценивали влияние различных институтов на жизнь в стране по пятибалльной шкале, сообщает русская служба Радио Свобода.

По данным социологов, с января 2017 года оценка роли президента России снизилась с 4,7 до 4,2 балла. При этом глава государства остается самым влиятельным институтом власти.

Авторитет Федеральной службы безопасности России, по мнению респондентов, за два года упал с 4,1 до 3,8 балла, президентской администрации – с 4 до 3,6, правительства – с 3,8 до 3,6. Небольшое падение наблюдается также у судов, полициии, губернаторов, обех палат парламента и церкви. Оценка армии осталась неизменной – 4,1 балла.

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы.

Напомним, группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны. Активисты держали плакаты "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист".

Кроме того, в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований. Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.

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