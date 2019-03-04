Россияне не верят в авторитет Кремля и ФСБ – опрос
В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы
Роль и авторитет в российском обществе самых влиятельных институтов власти России снизились за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
Респонденты оценивали влияние различных институтов на жизнь в стране по пятибалльной шкале, сообщает русская служба Радио Свобода.
По данным социологов, с января 2017 года оценка роли президента России снизилась с 4,7 до 4,2 балла. При этом глава государства остается самым влиятельным институтом власти.
Авторитет Федеральной службы безопасности России, по мнению респондентов, за два года упал с 4,1 до 3,8 балла, президентской администрации – с 4 до 3,6, правительства – с 3,8 до 3,6. Небольшое падение наблюдается также у судов, полициии, губернаторов, обех палат парламента и церкви. Оценка армии осталась неизменной – 4,1 балла.
В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы.
Напомним, группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны. Активисты держали плакаты "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист".
Кроме того, в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россияне не верят в авторитет Кремля и ФСБ – опрос". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Своего не упустим": Россия объявила Арктику сферой своих интересов
Вице-премьер Борисов сделал громкое заявление
Чем Запад ответит на агрессию России: генерал-разведчик дал ответ
Кремль пытается запугать украинское общество и Европу, говорит Василий Богдан