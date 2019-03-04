Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россияне не верят в авторитет Кремля и ФСБ – опрос

Сегодня, 10:38

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы

Фото: Pixabay
Россияне не верят в авторитет Кремля и ФСБ – опрос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/53e/fde/5c753efde80a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/53e/fde/5c753efde80a9.jpg Россия В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы

Роль и авторитет в российском обществе самых влиятельных институтов власти России снизились за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Респонденты оценивали влияние различных институтов на жизнь в стране по пятибалльной шкале, сообщает русская служба Радио Свобода.

По данным социологов, с января 2017 года оценка роли президента России снизилась с 4,7 до 4,2 балла. При этом глава государства остается самым влиятельным институтом власти.

Авторитет Федеральной службы безопасности России, по мнению респондентов, за два года упал с 4,1 до 3,8 балла, президентской администрации – с 4 до 3,6, правительства – с 3,8 до 3,6. Небольшое падение наблюдается также у судов, полициии, губернаторов, обех палат парламента и церкви. Оценка армии осталась неизменной – 4,1 балла.

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы.

Напомним, группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны. Активисты держали плакаты "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист".

Кроме того, в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, опрос, кремль, влияние

Вы сейчас просматриваете новость " Россияне не верят в авторитет Кремля и ФСБ – опрос". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Радио Свобода

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Своего не упустим": Россия объявила Арктику сферой своих интересов

Вчера, 15:22

Вице-премьер Борисов сделал громкое заявление

Массовое ДТП в Москве: десятки машин "поцеловались" на гололеде

Вчера, 13:14

Накануне по всей Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности

Чем Запад ответит на агрессию России: генерал-разведчик дал ответ

Вчера, 13:08

Кремль пытается запугать украинское общество и Европу, говорит Василий Богдан

Казахстан ввел запрет на импорт бензина из России

2 марта, 15:14

Временные ограничения будут действовать на железной дороге

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Крым и Калининград наши: НАТО озвучила четкий план подавления РФ

В Германии заявили, что ошиблись в отношении Украины

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

"Донбасс будет до Днестра". У Соловьева дерзко пригрозили Украине

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников