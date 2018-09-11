"Подготовка к будущей мировой войне": Россия начала самые большие в истории военные маневры

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НАТО изобличает эти маневры как репетицию "широкомасштабного конфликта"

Войска РФ. Фото: facebook.commod.mil.rus
Войска РФ. Фото: facebook.commod.mil.rus

Около 300 тысяч человек, все составные элементы армии, а также китайские военнослужащие в поддержку: во вторник 11 сентября Россия начинает самые грандиозные стратегические учения в своей истории. НАТО изобличает эти маневры как репетицию "широкомасштабного конфликта", говорится в редакционной статье французского издания Le Nouvel Observateur.

Массированное развертывание при участии китайских и монгольских военнослужащих на этих учениях под названием "Восток-2018", организованных с 11 по 17 сентября в Западной Сибири и на российском Дальнем Востоке, происходит в контексте продолжающейся напряженности со странами Запада, на фоне украинского кризиса, конфликта в Сирии и бесчисленных обвинений во вмешательстве в западную политику, отмечает редакция.

Российская армия сравнивает эту демонстрацию силы с учениями "Запад-1981", на которых почти сорок лет назад было мобилизовано от 100 тыс. до 150 тыс. военнослужащих Варшавского договора в Восточной Европе. Это были самые масштабные маневры, когда-либо организованные в советскую эпоху, говорится в статье.

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"Речь идет о подготовке к будущей мировой войне", – поясняет российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. И развивает эту мысль: "Российский Генеральный штаб Вооруженных сил считает, что она произойдет после 2020 года: это будет либо глобальная война, либо серия крупных региональных конфликтов. А врагом будут США и их союзники".

Такого же мнения придерживаются в НАТО, считая, что маневры "Восток-2018" "являются демонстрацией того, как Россия сосредоточивается на тренировке, готовясь к крупномасштабному конфликту". 

Незадолго до российских маневров на Дальнем Востоке с 1 по 8 сентября проходили военные учения в Средиземном море, где приняли участие более 25 кораблей и 30 самолетов, в обстановке усиления присутствия России у берегов Сирии, где она осуществляет военное вмешательство с 2015 года, напоминает редакция.

Ранее директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что международные маневры "Восток-2018" не являются подготовкой к масштабному конфликту и никак не угрожают странам НАТО. 

Напомним, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал крупные военные учения "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября. Отмечается, что такого масштаба в России не было с 1981 года. Планируется задействовать более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Также в ход пойдут танки, БТРы, БМП и все это будет проверено в условиях, максимально приближенных к боевым.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".
Россия, НАТО, учения, маневры, российская армия, Восток-2018
Источник:

InoPressa

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