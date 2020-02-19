Вопрос россиянки Путину "взорвал" соцсети: видео

С российским президентом Владимиром Путиным, который ранее в этом месяце отметился постановочным "выходом в народ" в Вологодской области, произошел очередной казус на встрече с согражданами.

Во время визита в Санкт-Петербург он встретился с местными жителями. Среди них была женщина, которая задала президенту вопрос "Как прожить на 10,8 тыс. рублей?".

"Думаю, что очень трудно", – лаконично ответил Путин.

Россиянка отметила, что этой суммы не хватит, чтоб купить продуктов на месяц, и у самого президента зарплата явно выше, ведь в октябре он повысил себе оклад до 63 тысяч рублей.

"Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", – пожаловался ей Путин.

Этот разговор возмутил пользователей соцсетей. Они напомнили о многомиллионных суммах, которые выделяются на содержание хозяина Кремля.

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Напомним, что, согласно налоговой декларации, Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 млн рублей, что даже меньше, чем на тот момент у премьер-министра Дмитрия Медведева. Таким образом, его доход вернулся на уровень 2016 года.

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