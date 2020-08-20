Врачи опровергли страшный диагноз Навального: появились результаты МРТ

Исследование мозга российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня госпитализировали с подозрением на острое отравление, не обнаружило у него серьезных повреждений.
Об этом пишет Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказались результаты МРТ мозга политика.
"Структурных изменений мозга не выявлено", — говорится в заключении врача.
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Единственное отклонение от нормы, которого указывают медики – умеренный отек слизистой, причиной которого может быть дисфункция слуховой трубы либо воспалительный процесс.
Таким образом, информация об отеке мозга, о котором сообщалось ранее, не подтвердилась. Несмотря на это, Навальный все еще остается в стабильно тяжелом состоянии – он в глубокой коме.
Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этому причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали.
В то же время, видео из аэропорта Томска опровергает версию, что ему могли что-то подмешать в чай – стакан с напитком он брал не сам, ему его дал помощник.
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
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