Вспаханное поле и смятая кукуруза: видео с места жесткой посадки лайнера в России

В результате жесткой посадки пассажирского самолета "Уральских авиалиний" на поле в Подмосковье 55 человек обратились за медицинской помощью.
Об этом сообщили ГУ МЧС по Московской области, отметив, что среди обратившихся было 17 детей.
В результате шесть человек были госпитализированы, из них один находится в состоянии средней тяжести.
Изначально сообщалось, что ни пассажиры, ни экипаж в результате ЧП не пострадали.
Telegram-канал Baza обнародовал видео последствий посадки, снятое с высоты птичьего полета:
Следователи допрашивают руководство и сотрудников аэропорта.
Напомним, 15 августа Airbus А321, вылетевший из аэропорта в населенном пункте Жуковский в направлении оккупированного Симферополя, совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Московской области.
Причиной аварии стало многочисленное попадание птиц в двигатели самолета во время разгона воздушного судна.
Напомним, что это уже не первое ЧП с самолетами в России за эту неделю. Ранее у пассажирского Ан-24, который летел из Тиличики в Петропавловск-Камчатский, лопнуло лобовое стекло.
А на прошлой неделе в Следственный комитет начал проверку инцидента, в ходе которого самолет, вылетевший из Москвы в оккупированный Симферополь, сбил фонарь в аэропорту "Внуково".
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