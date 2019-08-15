Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,25

Вспаханное поле и смятая кукуруза: видео с места жесткой посадки лайнера в России

Сегодня, 15:13

После аварии с самолетом в Подмосковье более 50 человек обратились за медицинской помощью

В результате жесткой посадки пассажирского самолета "Уральских авиалиний" на поле в Подмосковье 55 человек обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщили ГУ МЧС по Московской области, отметив, что среди обратившихся было 17 детей.

В результате шесть человек были госпитализированы, из них один находится в состоянии средней тяжести.

Изначально сообщалось, что ни пассажиры, ни экипаж в результате ЧП не пострадали.

Реклама

Telegram-канал Baza обнародовал видео последствий посадки, снятое с высоты птичьего полета:

В тренде
США поддерживают предложение Зеленского о присоединении к "нормандскому формату"
Уильям Тейлор. Фото: посольства США

Следователи допрашивают руководство и сотрудников аэропорта.

Напомним, 15 августа Airbus А321, вылетевший из аэропорта в населенном пункте Жуковский в направлении оккупированного Симферополя, совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Московской области.

Причиной аварии стало многочисленное попадание птиц в двигатели самолета во время разгона воздушного судна.

Напомним, что это уже не первое ЧП с самолетами в России за эту неделю. Ранее у пассажирского Ан-24, который летел из Тиличики в Петропавловск-Камчатский, лопнуло лобовое стекло.

А на прошлой неделе в Следственный комитет начал проверку инцидента, в ходе которого самолет, вылетевший из Москвы в оккупированный Симферополь, сбил фонарь в аэропорту "Внуково".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия самолет лайнер подмосковье аварийная посадка

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – ПономаревПолитика
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолет
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолетПолитика
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Украина выслала российского дипломата: как
Украина выслала российского дипломата: как "отомстит" КремльПолитика
"Не оставим без ответа ни одну атаку": Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под ПавлополемПолитика

Новости партнеров

Loading...